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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafikte makas atarak seyreden kargo aracı kamerada

Trafikte makas atarak seyreden kargo aracı kamerada

Kargo aracının makas atarak ilerlemesi

Argo Kamera 

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Silivri’de kargo aracı tehlike saçtı İSTANBUL

- Silivri’de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının makas atarak sürücülerin canını hiçe saydığı analar kameralara yansıdı. Görenleri şaşkına çeviren olay, Silivri Selimpaşa D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZUL 16 plakalı kargo aracı trafikte seyrettiği sırada araçların arasından makas atarak geçmeye başladı.
Uzun süre makas atarak ilerleyen kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının trafikte sorumsuzca makas atarak ilerlemesi diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran olay saniye saniye kameralara yansıdı. (ÖY-hk-
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