Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafikte makas atan sürücüye ceza - DİYARBAKIR

Trafikte makas atan sürücüye ceza - DİYARBAKIR

- Aracın makas atması - Takibe alınması ve trafik ekiplerine anons yapılması - Sürücüye ceza kesilmesiTrafikte makas atan sürücüye cezaDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin Urfa Bulvarı Yenihal Kavşağı mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi.Otomobili takibe alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu.Sürücüye bin 2 lira ceza uygulandı.

Kural İhlali Kamera 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı