Trafikte makas atan sürücüye ceza - DİYARBAKIR

- Aracın makas atması - Takibe alınması ve trafik ekiplerine anons yapılması - Sürücüye ceza kesilmesiTrafikte makas atan sürücüye cezaDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye bin 2 lira ceza verildi. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobilin Urfa Bulvarı Yenihal Kavşağı mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye soktuğu anlar MOBESE kamerasınca kaydedildi.Otomobili takibe alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu.Sürücüye bin 2 lira ceza uygulandı.
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