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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafikte kendisiyle tartışan bisikletli şahsın bisikletini böyle ezdi Haberi

Trafikte kendisiyle tartışan bisikletli şahsın bisikletini böyle ezdi Haberi

OTOBÜSÜN ALTINDA BİSİKLETLE İLERLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Otobüs şoförü kendisiyle tartışan bisikletlinin bisikletini ezip sürükledi ÇANAKKALE

Ayetler Toplu Taşıma Bisiklet Cep Telefonu Otobüs Şoförü 


- Çanakkale’de otobüs şoförü trafikte kendisiyle tartışan bisikletlinin bisikletinin üstünden geçerek kilometrelerce sürükledi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı. Kendisiyle tartışan bisikletlinin bisikletini ezen şoför Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırıldı. Çanakkale Demircioğlu Caddesinde gerçekleşen olayda içinde yolcuları bulunan 17 FY 343 plakalı Çanakkale Belediyesi Halk Otobüsü şoförü, trafikte ilerleyen bisiklet sürücüsüyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada kendisine küfür edildiğini iddia eden otobüs şoförü bisikleti ezerek otobüsün altına aldı. Otobüsün trafikte altında bisikleti sürüklerken ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şoförün yaptığı bu davranış vatandaşların tepkisini çekerken Çanakkale Bisiklet Platformu konuyla ilgili açıklama yaptı, "Çanakkale’de bisiklet kültürünün yerleşmesini, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak trafikte gün geçtikçe yaşadığımız problemler hem hayatlarımızı tehlikeye atıyor, hem bisiklet kullanıcılarını tedirgin ediyor. Dün (29.11.2018) 20:00 sularında Çanakkale Belediyesine ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi levye ile koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur! Çanakkale Bisiklet Platformu ve gönüllüleri olarak konuyu öğrendiğimiz andan itibaren gerekli tepki ve şikayetleri gerekli ve ilgili mercilere bildirerek konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden gelen açıklama doğrultusunda; şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tanzim etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim konusunda bizlere hızlı sonuç sağlayan ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür ederiz. Bu tarz durumların her zaman takipçisi olacağımızı, gerekli şikayet ve tepkileri koyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz" dedi.

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