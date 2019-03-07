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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafikte kapıları açık şekilde seyreden otomobil kamerada

Trafikte kapıları açık şekilde seyreden otomobil kamerada

Trafikteki otomobilin görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Samsun’da, kapıları açık bir şekilde trafikte seyreden bir otomobil trafikteki insanların canlarını tehlikeye düşürürken o anlar bir cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olay İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu. Bu tehlikeli yolculuk ise otomobilin arka tarafında seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.
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