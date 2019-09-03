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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Trafikte güvelik önlemi olmadan mevsimlik tarım işçilerini böyle taşıdılar Haberi

Trafikte güvelik önlemi olmadan mevsimlik tarım işçilerini böyle taşıdılar Haberi

Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetlerin seyir hali

Trafik Kuralları Tarım Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Mevsimlik İşçi 

-Otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta trafiği tehlikeye attılar KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler. Pazarcık İlçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler. Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise, bilinmiyor.
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