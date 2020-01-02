--kazanın havadan görünümü

--Taşınmasını sağlayan şoför ile röp

--Diğer detaylar



( SİVAS )- Dün Malatya’dan yola çıkarak Trabzon'a götürülen 30 tonluk dev buhar kazanı Sivas’tan geçti SİVAS



- Dün Malatya’dan yola çıkarak Trabzon'a götürülen 30 tonluk dev buhar kazanı Sivas’tan geçti. Malatya’da üretilen, Trabzon'da bir elektrik santralinde kullanılacak dev buhar kazanının karayolu ile Malatya'dan Trabzon'da taşınıyor. İki gün önce Malatya'dan yola çıkan kazanın geceleri taşınmasına izin verilmezken, kazan 248 kilometre yol kat edip Sivas'a ulaştı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'a ulaşan kazan günün ilk saatlerinde Trabzon'a hareket etti. Yaklaşık 30 ton ağırlığa; 5 metre 80 santim genişliğe, 4 metre 30 santim yüksekliğe ve 17 metre uzunluğa kazanı, trafikte görenler gözlerine inanamadı. Yolun her iki şeridine de taşan kazan kontrollü bir şekilde taşınabildi. Kazanı götüren ekip Pazar günü Trabzon'a varmayı planlıyor. Dev Buhar kazanını götüren tırın şoförü Selim Dönmez, buhar kazanının ağırlığının 30 ton olduğunu söyleyerek, " Buna biyoelektrik santrali diyorlar. Malatya’dan Trabzon Belediyesine gidiyor. 5.80 metre genişliği, 4.30 metre yüksekliği var. 17 metrede uzunluğu var. Bu çöpten elektrik üretecek. Dün yola çıktık. Muhtemelen Pazar günü varacağız. Bu 30 ton ve yan parçası. Ana kazanı da 110 ton civarıdır. Götürmek zor oluyor. Bazı vatandaşlar acele ediyor. Eskortumuz olduğu için telsizlerle anlaşarak koordineli bir şekilde gidiyoruz. Gece gidemiyoruz. Gündüz gidebiliyoruz. Kanunen gece götüremiyoruz. Gece karanlıkta riskli oluyor" dedi.

(OE-GF-



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