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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafikte drone ile denetim

Trafikte drone ile denetim

Batman Turgut Özal Bulvarı trafiğinden detay

Kural İhlali Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Cep Telefonu 

-Drone görüntüsünden detay
-Kırmızı ışıkta trafikte bekleyen sürücülerden detay
-Mahatma Gandhi Bulvarı'nda havaya kaldırılan drone

( BATMAN ) BATMAN

- Batman Emniyet Müdürlüğü, emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerle tespit ediyor. Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülerin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Mahatma Gandhi Bulvarı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek, haklarında işlem yaptı.
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