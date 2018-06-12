Trafikte dikkatsizlik can aldı: 2 ölü



- Eskişehir'in İnönü-Kütahya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre; Olay İnönü-Kütahya kara yolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti. Süleyman Oral (41) idaresindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil, iddialara göre bir anlık dikkat dağınıklığı nedeniyle önünde seyreden Murat M.’nin kullandığı 42 Y 5218 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüje çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde bulunan İsmail Savaşcı (25) olay yerinde hayatını kaybederken Süleyman Oral ise kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan tır sürücüsü Murat M. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

