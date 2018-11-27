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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
'Trafikte Bisikletimleyim' projesi - ANTALYA

'Trafikte Bisikletimleyim' projesi - ANTALYA

"Trafikte Bisikletimleyim" projesi - ANTALYA - İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş röportaj - Detaylar Antalya 'da "Trafikte Bisikletimleyim" projesi - İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mehmet Karakaş: - "İlk defa Antalya 'da düzenlendiğini düşündüğümüz bu projede 36 okulda 4 bin 500'e yakın öğrenciye bisiklet eğitimi verilecek"ANTALYA (AA) - Antalya 'da, "Trafikte Bisikletimleyim" (TRABİS) projesi kapsamında, çocuklara uygulamalı bisiklet eğitim verilmeye başlandı.İl Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Ramazan Savaş İlkokulu'nda 55 öğrenciye trafik eğitim parkurunda bisiklet eğitimi verildi.
Öğrencilere polislerin gözetiminde, trafik levhalarının bulunduğu parkurda yayalara öncelik tanıyıp, trafik kuralları ve levhalarına uymaları konusunda bilgiler aktarıldı.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, proje kapsamında, kent kültürü içinde trafikle alakalı sorunların bertaraf edilmesi için ilkokul çağındaki çocuklara eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Öncelikle ilkokul çağındaki çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaş, çocuklar aracılığıyla da velilerde arzulanan trafik bilincini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bu yıl Antalya 'da 36 okulda projenin uygulanmaya başladığını dile getiren Karakaş, "Öğrencilerimize öncelikle teorik eğitim verildi.
Proje tanıtıldı, trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
İlk defa Antalya 'da düzenlendiğini düşündüğümüz bu projede 36 okulda 4 bin 500'e yakın öğrenciye bisiklet eğitimi verilecek." dedi.
Karakaş, projeye katılan öğrencilere sembolik ehliyet verildiğini belirtti.

Polis Trafik Kuralları Bisiklet Öğrenciler 

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