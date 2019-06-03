Trafikte bayram tedbirleri arttırıldı

-Uygulamadan görüntü

-Cezai işlem uygulaması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla olası trafik kazalarının önüne geçilmesi ve trafik kurallarına riayet edilmesi noktasında denetimler sıkılaştırıldı. Ramazan bayramı dolayısıyla Karabük’te Trafik ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile yoğunluğun yaşandığı yollarda emniyet kemeri, ışık ihlali yapan sürücülere yönelik Droneli denetim yaptı. Drone ile tespit edilen Kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye 6 bin 911 TL cezai işlem uygulandı.

