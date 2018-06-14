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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim - BURSA

Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim - BURSA

- Helikopterin havalanması - Helikopter içinden yoğunluğun görüntülenmesi - Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar'ın konuşması - İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak'ın konuşması - Bursa 'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik ve araç yoğunluğu helikopterle denetlendiBURSA (AA) - Bursa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunu helikopterle denetledi.İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ortaklaşa düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, jandarmaya ait bir helikopterle havadan denetim yaptı.Özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa 'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayollarını denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan araçları durduran yer ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı.Yarbay Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde denetim yaptıklarını belirtti.
Helikopterle havadan denetim yaptıklarını anlatan Akar, "Aldığımız tedbirleri ve trafik yoğunluğunu yerinde görebilmek için helikopterle havadan kontrol yaptık. Yoğunlaşan trafik bölgelerini tespit ederek trafik ekiplerimizi o bölgelere müdahale için görevlendirdik. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanmamak bizi sevdiklerimizden uzaklaştırır." ifadelerini kullandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak da bazı noktalarda trafik yoğunluğunu gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bayram öncesi biraz yoğunluğumuz mevcut. Buralara ekiplerimizi sevk ettik. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını, kazasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Karayolları Kural İhlali Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Trafik Yoğunluğu 

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