Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik uygulaması - ADANA

Trafik uygulaması - ADANA

- Trafik polisleri trafik akışını takip ederken görüntü - Araçlar yayalara yanan yeşil ışıkta dururken görüntü - Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye ceza kesilirken görüntü - Sürücü ile röportaj - Trafik polisi sürücü belgesinden araştırma yaparken görüntü - Araç sürücüleri yayalara yol verirken görüntü - Trafik kurallarına uyan bir sürücüye hediye verilirken - Sivil polis memuru trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri ekiplere bildirirken - Trafik polisi kuralları ihlal eden araç sürücüsünü durdururken Adana ’da trafik uygulamasıADANA (AA) - Adana ’da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı."Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında, kentin çeşitli yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erdal Cılasın’ın koordinesinde yapılan uygulamaya, 44 trafik ekibi ve 98 personel katıldı.
Atatürk Caddesi’nde, ışık ihlali yapan sürücülere ve yayalara yol vermeyenlere trafik cezası uygulandı.Ayrıca, araç içinde cep telefonuyla konuşan sürücüler, kaldırımda motosiklet kullananlar, bisikletle kırmızı ışıkta geçen vatandaşlara da ceza kesildi.Öte yandan, trafik polisleri, yayalara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Trafik Kuralları Sürücü Belgesi Kırmızı Işık Işık İhlali Trafik Cezası 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı