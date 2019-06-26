Trafik uygulaması - ADANA

- Trafik polisleri trafik akışını takip ederken görüntü - Araçlar yayalara yanan yeşil ışıkta dururken görüntü - Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye ceza kesilirken görüntü - Sürücü ile röportaj - Trafik polisi sürücü belgesinden araştırma yaparken görüntü - Araç sürücüleri yayalara yol verirken görüntü - Trafik kurallarına uyan bir sürücüye hediye verilirken - Sivil polis memuru trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri ekiplere bildirirken - Trafik polisi kuralları ihlal eden araç sürücüsünü durdururken Adana ’da trafik uygulamasıADANA (AA) - Adana ’da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı."Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında, kentin çeşitli yerlerinde denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erdal Cılasın’ın koordinesinde yapılan uygulamaya, 44 trafik ekibi ve 98 personel katıldı. Atatürk Caddesi’nde, ışık ihlali yapan sürücülere ve yayalara yol vermeyenlere trafik cezası uygulandı.Ayrıca, araç içinde cep telefonuyla konuşan sürücüler, kaldırımda motosiklet kullananlar, bisikletle kırmızı ışıkta geçen vatandaşlara da ceza kesildi.Öte yandan, trafik polisleri, yayalara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.
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