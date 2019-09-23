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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik Uygulama ve Denetlemesi Daire Başkanı Mehmet Yavuz:'Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında 'çakar lamba' kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı'

Trafik Uygulama ve Denetlemesi Daire Başkanı Mehmet Yavuz:'Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında 'çakar lamba' kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı'

AÇIKLAMA

( ANKARA ) Trafik Uygulama ve Denetlemesi Daire Başkanı Mehmet Yavuz:"Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı"-"Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı"-"Yayımlanan usul ve esaslar ile hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, hangi şartlar oluştuğunda bu hakkın kullanılabileceği, yetkisiz kullanılması halinde ise uygulanacak yaptırımlar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin ne şekilde olacağı net bir şekilde düzenlendi" ANKARA

Mahalli İdareler 


- Trafik Uygulama ve Denetlemesi Daire Başkanı Mehmet Yavuz önemli açıklamalarda bulundu.
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