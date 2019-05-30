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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik’te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı

Trafik’te bayram öncesi drone destekli denetimler arttı

Trafik denetiminden görüntü

Trafik Müdürlüğü Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Trafik Denetimi 

-Durdurulan araçlar
-Polislerin drone ile tespit edildiğini söylemeleri
-Ceza yazılması
-Sürücü ile röp
-Drone ile denetimlerden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te şehir içi ve bölge trafik ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazalarının önüne geçebilmek için Drone destekli denetimlerini arttırdı. Belirli aralıklarla gün boyu süren denetimlerde Drone ile kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve emniyet kemeri takmadıkları belirlenen sürücülere ceza yaptı. Denetimler kapsamında 20 sürücüye toplam 3 bin 200 TL para cezası kesildi. Ekipler, Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile bölge trafik müdürlüğü önünde drone destekli trafik denetimi yaparken, denetimlerin bayram haftası süresince devam edeceği ifade edildi.
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