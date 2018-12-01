Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik polislerinden kış lastiği denetimi Haberi

Trafik polislerinden kış lastiği denetimi Haberi

Otobüs terminalinden otobüsün çıkışı görüntü

Güzergah Ticari Araç Kış Lastiği Polis Ekipleri Şehir İçi 

-Yolcu otobüslerinin lastik kontrolü
-Lastiklerin kalınlık kontrolü
-Trafik polisinin anonsu
-Komiser Hasan Temir ile röportaj
-detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda uygulamaya başlanan kış lastiği zorunluluğu kapsamında araçların lastiklerini kontrol etti. Trafik ekipleri, ticari araçlarda 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıp sürücüleri uyardı. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu otobüslerinin yanı sıra ticari araçları da denetleyen polis ekipleri, kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan uygulamayla ilgili bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Hasan Temir, kış lastiği denetimlerinin uygulama süresince devam edeceğini belirtti.
Vatandaşın can ve mal güvenliği için denetimlerini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Komiser Temir, “Vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda denetim ve kontrollerimiz devam ediyor” dedi.
Zorunlu kış lastiği uyulmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Temir, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tebliği doğrultusunda otobüs, kamyon, tanker, kamyonet, minibüs ve ticari taşıma yapan otomobillerin kış lastiklerinin takması yönünde kontrollerimiz sürüyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın kazasız, belasız sağlıklı bir şekilde seyahat etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı