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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik polisinin kardeşi kazada öldü, kendisi yaralandı İzle

Trafik polisinin kardeşi kazada öldü, kendisi yaralandı İzle

Kazaya karışan araçlar detay

Hastane Cenaze Trafik Kazası Polis Memuru Polis Ekipleri 

-Kazada hayatını kaybeden Abdurrahman Cevizlinin cansız bedeni
-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi
-Olay yeri genel detay

( KONYA - HD) KONYA

- Konya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ulubay Sokak üzerinden Şafak Caddesi istikametine seyir halinde olan Ramazan P. idaresindeki 35 EC 6942 plakalı otomobil, Levent C. idaresindeki 42 DJR 07 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Levent C. idaresindeki 42 DJR 07 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Abdurrahman Cevizli araçtan fırlayarak kaldırım üzerine uçtu. Sürücü Levent C. ve diğer araçta bulunan Mehmet Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede araçtan fırlayan Abdurrahman Cevizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Ramazan P. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Abdurrahman Cevizli'nin cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada kardeşini kaybeden sürücü Levent C.’nin Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu ve İstanbul'a tayinini istediği öğrenildi. (İY-AH-
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