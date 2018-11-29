Trafik polisine trafik cezası... Emniyetten kaldırıma park eden resmi trafik aracı açıklaması Haberi



Açıklamada Sosyal Medya Twitter platformunda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü, Emniyet Genel Müdürlüğünü ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek yaya kaldırımına park eden resmi araç ile ilgili fotoğrafa istinaden 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ' nun 61/1-n maddesine istinaden MA 34637379 makbuz numarası ile 108 TL idari para cezası uygulanarak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya ' da bir vatandaş Muratpaşa ilçesi Hüsnü Karakaş ve Recep Peker Caddesi üzerindeki kaldırıma park eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ' 5442 ' resmi plakalı aracı park eden polis memuruna ' yaya kaldırımına park etmek ' ten 108 lira idari para cezası uyguladı. (SÇ-MK-Y)

