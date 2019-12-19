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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik polisi, denetimde durdurduğu eşine ceza kesti

Trafik polisi, denetimde durdurduğu eşine ceza kesti

Uygulama ve yol kontrolünü sağlayan Trafikçi Ahmet Eroğlu ceza keserken detay

Polis Polis Memuru Trafik Denetimi Memur Trol 

-evrağın fotoğrafı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Eroğlu, trafik denetimi sırasında eşinin kullandığı aracı durdurdu. Eroğlu, aracına taktırdığı tüpü ilgili kuruluşa bildirmemesi nedeni ile eşine ceza kesti.Gercüş'te polis memuru Ahmet Eroğlu, meslektaşı Tahsin Acar ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında Ahmet Eroğlu, eşi Kadriye Eroğlu'nun kullandığı aracı durdurdu. Eşinin evraklarının tam olduğunu gören Eroğlu, araca takılan tüpü ilgili kuruluşa bildirmediği nedeni ile Kadriye Eroğlu'na 108 lira ceza kesti.
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