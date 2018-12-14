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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik polisi bu kez ceza yerine akü takviyesi yaptı

Trafik polisi bu kez ceza yerine akü takviyesi yaptı

Akü takviyesi yapılırken detay

Polis Uttu Polis Ekipleri Kadın Sürücü 

-Otomobil hareket ederken detay
-Kadın sürücü Pınar Bekdemir açıklama

( MANİSA -ÖZEL)- Aküsü biten sürücünün yardımına polis yetişti MANİSA

- Manisa’da park halindeki otomobilinin farlarını açık unutması sebebiyle aküsü biten kadın sürücünün yardımına, uygulama yapan trafik polisleri yetişti. Araca takviye yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartarlar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde otomobilini park eden sürücü Pınar Bekdemir otomobilinin farlarını açık unuttu. Otomobiliyle hareket etmek istediği sırada aracının çalışmadığını fark eden Bekdemir, aynı cadde üzerinde uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi. Otomobilin aküsünün bittiğini anlayan trafik polisleri, ekip aracını yanaştırarak akü takviyesinde bulundu. Sürücünün aracının çalışmasına yardım eden trafik polisleri çevredeki vatandaşlardan büyük takdir topladı. Sürücü Bekdemir, polis ekiplerine teşekkür ettikten sonra otomobiline binerek uzaklaştı.
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