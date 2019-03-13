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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik magandası kamerada... Motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı

Trafik magandası kamerada... Motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı

otomobilin motosikletin önüne kırması

Kamera Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-motosikletlinin otomobil sürücüsüne saldırması
-diğer sürücülerin ayırması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı. Çevredeki sürücülerin ayırdığı kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, bugün E-5 karayolu Avcılar Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde seyreden motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil sürücüsüne sinirlenen motosikletli bağırarak sürücüden durmasını istedi. Otomobilin durması üzerine motosikletinden inen sürücü koşarak otomobil sürücüsüne saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sürücüleri ayırdı. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar kameralara yansıdı. (ÖY-
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