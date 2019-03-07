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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik magandası 'Geri Vites Yok' dedi...Ayaklarıyla direksiyona yön verdi

Trafik magandası 'Geri Vites Yok' dedi...Ayaklarıyla direksiyona yön verdi

Araç içinden görüntü

( İZMİR ) Trafik magandası "Geri Vites Yok" dedi.
..Ayaklarıyla direksiyona yön verdi İZMİR

Sosyal Medya Trafik Magandası Direksiyon 


- Geçen yıl İzmir Konak Tüneli'nde üstü açık arabada dans ederken yan koltuktan direksiyonu ayağıyla çeviren kırmızı ayakkabılı trafik magandası, bu kez yine arkadaşı araç sürerken direksiyona ayağıyla yön verdi. A.K. isimli şahıs, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Geçen yıl kasım ayında İzmir Konak Tüneli'nde arkadaşlarıyla birlikte üstü açık bir arabada son ses müzik eşliğinde dans eden şahıs, yan koltuktan direksiyona ayaklarıyla yön vermişti. Aynı şahıs bu kez yine arkadaşı araç sürerken arka koltuktan ayaklarıyla direksiyona yön verdi. A.K. isimli şahıs bu görüntüleri "Geri vites yok" yazısı ile sosyal medyada paylaştı.
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