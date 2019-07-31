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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik lambasındaki kumru yuvası görenleri şaşırtıyor

Trafik lambasındaki kumru yuvası görenleri şaşırtıyor

kuş yuvasından görüntü, detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

Kuş Yuvası Kalaba Trafik Lambası 


- Çorum’da trafik lambasının üstüne yuva yapan kumru, görenleri hayrete düşürüyor. İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abide kavşağındaki trafik lambalarından birisi trafik akışını düzenlemenin yanı sıra bir kumruya da ev sahipliği yapıyor. Araç trafiğinin en yoğun olduğu caddedeki trafik lambasının üstüne yuva yapan Kumru, kalabalığa ve araçların çıkarttığı gürültüye aldırış etmeden yuvasına sahip çıkıyor. Araçlarıyla ve yaya olarak kavşaktan geçen vatandaşların pek çoğu trafik lambasının üstüne bir Kumru’nun yuva yaptığından habersiz olsa da yuva yapan kumruyu gören bazı vatandaşlar da hayretlerini gizleyemiyorlar.
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