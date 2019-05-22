Trafik kontrolünde kazara vurulan 5 yaralı tarım işçisine Vali Erin'den ziyaret

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( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:- “Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır” ŞANLIURFA



- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çift plaka çıkarılmış ve terör eylemlerinde kullanılacağı ihbarı üzerine yoldan geçen benzer minibüse ateş açarak 5 tarım işçisinin yaralanmasına sebebiyet veren olayda silahı ateşleyen güvenlik güçleri hakkında adli işlemin başlatıldığını söyledi.



Vali Erin, “Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Olay, geçtiğimiz 18 Mayıs günü Suruç ilçesinde yaşandı. Suruç Bölge Trafik Amirliği önünde yol kontrolleri yapan güvenlik güçleri, daha önceden ihbar edilen ve terör eylemlerinde kullanılacağı bildirilen bir minibüsün uygulama noktasında geç durması, şoförünün araçtan çıkmaması ve camlarının filmle kaplı olması gerekçesiyle hayati tehlikeye neden olmayacak şekilde ateş açmış ve araçta bulunan şoför ile birlikte 5 tarım işçisi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere nakletmişti. Vali kazara vurulan yaralıları ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerine devam edilen yaralıları ziyaret etti. Vali Erin, doktorlardan hastaların durumları hakkında bilgi alarak yakınlarıyla da bir süre görüştü. Yaşanmaması gereken talihsiz bir olaydan dolayı üzüntülerini dile getiren Erin, “Tek tesellimiz, hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması. Yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Konu araştırılma ve soruşturma için Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumdadır. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Devlet sizin yanınızdadır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hepimize büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. (BB-LO-Y)

