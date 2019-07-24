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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazasını gören sağlık görevlisi yaralıların başından ayrılmadı

Trafik kazasını gören sağlık görevlisi yaralıların başından ayrılmadı

yerde yatan yaralılar

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi Motosiklet Sürücüsü 

-sağlık görevlisi
-telefonla görüşmesi
-112 ekiplerinin gelmesi ve müdahalesi
-yaralının sedyeye alınması
-sedyenin götürülmesi
-sivil sağlık görevlisinin sedyenin kemerini kapatmaya çalışması
-detaylar

( GAZİANTEP ) - Tesadüfen olay yerinden geçen sağlık görevlisi yaralılar ambulansa bindirilene kadar başından ayrılmadı GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören sağlık görevlisi, yaralılar ambulansa konulana kadar başlarından ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Belkıs Caddesi Üniversitesi kavşağında M.Y. idaresindeki 28 ACF 972 plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ve doktor olduğu ileri sürülen kadın sağlık görevlisi müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen sağlık görevlisi, 112 sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. İki yaralı da ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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