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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri defnedildi - ZONGULDAK

Trafik kazasında yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri defnedildi - ZONGULDAK

- Cenaze namazından detaylar Zonguldak 'taki trafik kazası - Kozlu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri toprağa verildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri defnedildi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Emre Çiller (17) ve Kerem Keloğlu'nun (17) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Devrek ilçesi ile Beycuma beldesindeki evlerine getirildi.
Keloğlu'nun cenazesi, Beycuma beldesine Beytepe Mahallesi'ne getirilmesinin ardından Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi.Mahalle camisinde kılınan ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kerem Keloğlu'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, gencin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Bu arada Emre Çillerin de cenazesinin Devrek ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi. Zonguldak - Kozlu karayolunun polis evi mevkisinde dün S.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle Çiller'in kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklet çarpışmış, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre Çiller ve Kerem Keloğlu yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiller ve Keloğlu, hayatını kaybetmişti.

Polis Hastane Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı 

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