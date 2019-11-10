Trafik kazasında yaralananlara belediye başkanından müdahale - ADIYAMAN
- Kaza yapan araç - Yaralıların ambulansa bindirilmesi - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın yaralılarla ilgilenmesi - Süleyman Kılınç'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü bir kazada yaralanan 6 kişiye, 112 Acil Servis görevlileriyle beraber müdahale etti.
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