Trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti - SİNOP
- Trafik kazasında ölen çocuğun cenaze töreni - Cenazenin kabristana getirilmesi - Çocuğun fenalık geçiren annesinin ambulansa alınması - Cenaze namazının kılınması - Çocuğun cenazesinin toprağa verilmesi Sinop 'taki trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Ambulans helikopterle sevk edildiği Samsun'da yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildiSİNOP (AA) - Sinop 'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulans helikopterle Samsun'a sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.Karacaören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Çuval'ın (52) kullandığı 55 DD 443 otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıçoban'ın cenazesi, Karacaören köyü Sefa Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Sarıçoban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede acılı anne anne Döndü Sarıçoban ve çocuğun kardeşleri kısa süreli baygınlık geçirdi.
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