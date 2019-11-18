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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - MERSİN

Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - MERSİN

- Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin yakınlarının üzüntüsü - Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınmasıMERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin 'de tören düzenlendi.
Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Şehit Cenaze Trafik Kazası 

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