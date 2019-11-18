Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - MERSİN
- Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin yakınlarının üzüntüsü - Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınmasıMERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin 'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.
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