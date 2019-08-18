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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi - KAYSERİ Haberi

Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi - KAYSERİ Haberi

- Cenaze namazının kılındığı camiden detaylar - Cenaze namazına katılanlardan detaylar - Cenaze namazının kılınması - Uzman Çavuş Orhan Çalışır'ın naaşının camiden alınmasıTrafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildiKAYSERİ (AA) - Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, memleketi Kayseri 'de defnedildi.Uzman Çavuş Orhan Çalışır (27) için öğle vakti Hunat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Çalışır'ın naaşı, cenaze namazının ardından Gömeç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, baba Osman Çalışır ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Dün, Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Orhan Çalışır ile Ümit Çetin (16) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Mevlüt Gedikci ise yaralanmıştı.

Cenaze Trafik Kazası Uzman Çavuş Cenaze Namazı 

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