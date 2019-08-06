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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi - KAYSERİ

Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi - KAYSERİ

- Polis memuru Yusuf Palta'nın tabutundan detay - Cenaze namazına katılanlardan detay - Cenaze töreninden detaylarTrafik kazasında ölen polis toprağa verildiKAYSERİ (AA) - Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Palta'nın cenazesi memleketi Kayseri 'de toprağa verildi.
Polis memuru Yusuf Palta için öğle vakti merkez Talas ilçesi Şehit Furkan Doğan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, baba Halil Palta ve aile yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.
Palta'nın naaşı, cenaze namazının ardından Reşadiye Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığı'na defnedildi.Van'ın Tuşba ilçesinde 18 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında Yusuf Palta'nın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, Palta, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Hastane General Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Namazı 

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