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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen öğretmenin sınıfında duygu yüklü karne töreni Haberi

Trafik kazasında ölen öğretmenin sınıfında duygu yüklü karne töreni Haberi

Öğretmenin okulu ve asılan poster

Hastane Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Genç Öğretmen 

-sınıfında öğrencilerin ağlaması
-masasının üzerinde duran fotoğraf
-öğrencilerle röp,
-karnelerin dağıtılması
-öğrencilerin masaya çiçek bırakmaları
-fatiha okunması
-ARŞİV
-öğretmenin kaza anındaki görüntüsü
-öğretmen foto

( YALOVA )- Aysel öğretmenin öğrencileri gözyaşlarına boğuldu- Yalova Valisi Aysel öğretmenin öğrencilerine karnelerini dağıttı YALOVA

- Yalova’da kazada ölen öğretmenin öğrencileri karnelerini valinin elinden aldı. Öğretmenlerinin masasında duran fotoğrafı gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldular. Geçen mayıs ayında görev yaptığı Mevlana İlkokulu’na gelmek için yola çıkan 4/B sınıfı öğretmeni Aysel Akın (37), minibüsten inip yola çıktığı sırada karşı yönden gelen bir minibüsün altında kalarak ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Acı haber öğrencilerini ve eğitim camiasını yasa boğmuştu. Bu yıl 2018/2019 eğitim ve öğretim yılı karne töreni genç öğretmenin görev yaptığı Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
4/B sınıfındaki tören için sınıfa gelen öğrenciler ise kaybettikleri öğretmenlerinin fotoğrafını masasında görünce gözyaşlarına boğuldular. Öğretmenlerini çok özlediklerini belirten öğrenciler, “Keşke burada olup karnelerimizi o verseydi. Aldığımız karnelerimizi öğretmenimize hediye ediyoruz” dediler. Öğretmenin masasında duran resminin önüne çiçekler bırakan öğrenciler öğretmenleri için fatiha okumayı da ihmal etmediler. Öğrencilere karnelerini ise Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun dağıttı.

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