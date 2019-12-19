Trafik kazasında ölen öğrenciler son yolculuklarına uğurlandı - SAMSUN Haberi
- Trafik kazasında ölen öğrenci Batuhan Yılmaz için düzenlenen cenaze töreni - Batuhan Yılmaz'ın babası Basri Yılmaz'ın üzüntüsü ve taziyeleri kabule etmesi - Batuhan Yılmaz'ın cenaze namazının kılınması - Batuhan Yılmaz'ın cenazesinin taşınması - Hayatını kaybeden lise öğrencisi Zülal Işıl Çörtük'ün annesinin tabuta sarılarak ağlaması - Cenaze namazı kılınması - Dua edilmesi Samsun 'da trafik kazasında ölen öğrenciler son yolculuklarına uğurlandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren iki lise öğrencisinden biri olan Batuhan Yılmaz (15) toprağa verildi. Kazada, ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel bir hastaneden müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği Batuhan Yılmaz'ın cenazesi Terme ilçesindeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Kumcağız Mahallesindeki Duacı Cami önüne getirildi. Burada güçlükle ayakta durduğu gözlenen baba Basri Yılmaz başsağlığı dileklerini kabul etti.Batauhan Yılmaz'ın cenazesi burada öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Mezarlığında toprağa verildi. Samsun İbrahim Tanırıverdi Sosyal Bilgiler Lisesi birinci sınıf öğrencisi Yılmaz'ın dönem birincisi olduğu öğrenildi.Cenazeye Batuhan Yaılmaz'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarını yanı sıra Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun İbrahim Tanırıverdi Sosyal Bilgiler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu, öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Samsun 'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam saatlerinde 2 otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi de yaralanmıştı.
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