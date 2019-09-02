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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen müftü son yolculuğuna uğurlanıyor - SAMSUN Haberi

Trafik kazasında ölen müftü son yolculuğuna uğurlanıyor - SAMSUN Haberi

- Cenazenin gasilhaneden alınması - Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, son yolculuğuna uğurlanıyor.Kendi kullandığı otomobille dün Havza Teşvikiye Kavşağı mevkisinde su kanalına düşen ve olay yerinde yaşamını yitiren Akyazı'nın (62) cenazesi, Kevser Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Veysel Çakı, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Akyazı'nın çok sevdiği Havza için çalışmaktan zevk alan bir insan olduğunu söyledi.

Akyazı ile 3 yıldır çalıştıklarını dile getiren Çakı, "Tanıdığımız kadarıyla duruşu, ahlakı, itikadı ile sevilen, sayılan, hürmet edilen iyi bir dost, iyi bir hocaefendi idi. Bizler kendisinden razı idik, Allah da razı olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.
Akyazı'nın cenazesi, Samsun Müftüsü Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Akyazı, Ali Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.Evli ve bir çocuk babası Akyazı'nın 10 Eylül'de emekli olmayı planladığı öğrenildi.Cenaze törenine Akyazı'nın ailesi ile Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe müftüleri, ilçede görev yapan din görevlileri ile halk katıldı.

Hocaefendi Cenaze Trafik Kazası Su Kanalı Cenaze Namazı 

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