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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen müdürün adı ormanda yaşatılacak

Trafik kazasında ölen müdürün adı ormanda yaşatılacak

Etkinlikten genel görüntüler

Saygı Duruşu Trafik Kazası Garnizon Komutanı Köylü Kadın Öğrenciler 

-Kaymakam, belediye Başkanı, Orman Bölge Müdür yardımcısının konuşmaları öğrencilerin fidan dikimi
-ölen müdürün fotoğrafı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü orman haftası etkinlikleri çerçevesinde Akyayla mahallesindeki ormanlık alanda 2023 adet fidanı toprakla buluşturdu. Oluşturulan ormanlık alana geçtiğimiz yıl trafik kazasında yaşamını yitiren orman Müdürü Ahmet Özdemir’in adı verildi.
Orman haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, İlçeye bağlı Akyayla Mahallesinde hatıra ormanı oluşturdu. Bu ormana geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orman Müdürü Ahmet Özdemir’in adı verildi.
2023 adet fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, İlçe garnizon komutanı Başar Akın, Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı İsa Çapkın, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile yüzlerce öğrenci katıldı.
Yöresel kıyafetli köylü kadınların da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunması ile başladı.
Daha sonra Orman haftası vesilesi ile protokol konuşmaları gerçekleşti. Etkinlikte Orman haftası ile ilgili yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.
Orman işçileri tarafından tarif edilen fidan dikiminin ardından yüzlerce öğrenci ve protokol 2023 adet fidanı toprakla buluşturdu.
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