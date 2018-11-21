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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen genç kıza gelinlikli veda - AYDIN

Trafik kazasında ölen genç kıza gelinlikli veda - AYDIN

- Evin önünden görüntü - Trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman'ın yakınlarından görüntüLER - Kalabalıktan ve ağlayanlardan görüntü - Dua edilmesi ve helallik istenmesi - Tülbent ve gelinlik konulan tabutun taşınması - Tabutun camiye getirilişi - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi ve helallik istenmesi - Tabutun omuzlarda taşınması - Mezar üzerine konulan gelinlik - 2015 yılında mezuniyet töreninden görüntülerTrafik kazasında ölen genç kıza gelinlikli vedaAYDIN (AA) - Yaşadığı Aydın 'ın İncirliova ilçesinden iş başı yapacağı Isparta'ya gitmek üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman (25), tabutuna konulan tülbent ve gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı.Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
Genç kızın annesi ve kız kardeşleri tülbent ve gelinlik serilmiş tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden cenazeye katılmak için gelen baba Mustafa Sakman (53) tören esnasında fenalaşınca ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.Hastanedeki müdahalenin ardından Mustafa Sakman, Çarşı Camisi'ne gelerek cenaze namazına katıldı.
Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Sakman'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Dün Aydın 'dan yola çıkan Mustafa Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpışmış, kazada sürücü yaralanırken kızı Funda Sakman hayatını kaybetmişti.

Trafik Kazası Cenaze Namazı Cenaze Aracı Mezuniyet Töreni Kız Kardeş 

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