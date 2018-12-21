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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen çocuğun organları bağışlandı - MANİSA

Trafik kazasında ölen çocuğun organları bağışlandı - MANİSA

- Cenazeden detay görüntülerMANİSA(AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki lise öğrencisinin organları bağışlandı.Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi, 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, 16 Aralık'ta, yolcu olarak bulunduğu otomobilin, Sığırtmaçlı Mahallesi'nde elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralandı.Sarıgöl Devlet Hastanesine ve ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Beyin ölümü gerçekleşen çocuğun babası Ahmet Taş ve annesi Meral Taş, organların bağışlanmasını onayladı.Taş'ın karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesine, korneaları Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, böbrekleri İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. - Arkadaşları çiçek bıraktıOrganları bağışlanan Mustafa Emre Taş için Sığırtmaçlı Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı.Ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Kaymakam Çetin Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'ın da katıldığı cenazede gözyaşı döken Taş'ın arkadaşları, tabuta çiçek bıraktı.Cenaze, mahalle kabristanında toprağa verildi.

Yaşam Mücadelesi Elektrik Direği Trafik Kazası Lise Öğrencisi Beyin Ölümü 

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