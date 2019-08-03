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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında ölen bekçi toprağa verildi - OSMANİYE

Trafik kazasında ölen bekçi toprağa verildi - OSMANİYE

- Cenazenin camiye gelişi - Şehidin babası ve eşinin görüntüsü - Cenaze namazıTrafik kazasında ölen bekçi toprağa verildiOSMANİYE (AA) - Adana'da eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye 'de toprağa verildi.
Candemir'in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, daha sonra tören için Merkez Cami'ye götürüldü. Törene, Candemir'in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı.
Elif Candemir ve diğer yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.Adana Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli gece bekçisi Mehmet Candemir, eşiyle dün merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde yürürken otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze Köy Mezarlığı Helal Gece Bekçisi 

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