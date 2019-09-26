Trafik kazasında ölen 4 kardeş yan yana toprağa verildi

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Tabutların taşınması

-Defin işlemi



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Kızıltepe ilçesinden akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolunda Antalya Akseki yakınlarında geçirdikleri trafik kaza sonrası yaşamlarını yitiren Tuncer ailesinden 4 kardeşin tabutları Arıklı köyünde yan yana toprağa verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Mahsun Tuncer, Mecit Tuncer, Mehmet Ali Tuncer ve Bişar Tuncer'in cenazeleri İstanbul'dan tarifeli uçakla aktarmalı olarak Mardin Havalimanına getirildi.

Akrabaları ve kalabalık bir grupla karşılanan cenazeler, defnedilmek üzere Kızıltepe'ye bağlı Arıklı köyüne götürüldü. Acılı baba Şerif Tuncel taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeş göz yaşları arasında köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaza haberleri Mardin'i yasa boğan Tuncer kardeşlerden üçünün evli olduğu diğer kardeşin ise bekar olduğu öğrenildi. Kardeşlerin Antalya’da restoran, konfeksiyon ve otelde çalıştıkları öğrenildi. (SG-AKK-Y)

