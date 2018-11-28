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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Erhan Adaşbay'ın fotoğrafı

Jandarma Cenaze Trafik Kazası Uzman Çavuş Cenaze Namazı 

-Cenaze töreni

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29) Gökçebey’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Çaycuma ilçesinde ters şeritte seyir halinde iken otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erhan Adaşbay için Gökçebey’de cenaze töreni düzenlendi.
Helallik alınmasının ardından Hakkari Dağ Komanda Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Adaşbay öğle namazına müteakip Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyü aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine uzman çavuşun yakınları ile protokol üyeleri ve askeri erkan da katıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Kayıkçılar mevkiinde meydana geldi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komanda Tugay'ında görevli Piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay idaresindeki 74 AC 370 plakalı otomobilin ters şeritte seyir halinde iken kendi yolunda seyreden Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Uzman Çavuş Erhan Adaşbay‘ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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