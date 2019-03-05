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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi Haberi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi Haberi

Cenaze töreninden görüntü

General Cenaze Su Kanalı Uzman Çavuş Milletvekili 

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Siirt’te kontrolünden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın (27) cenazesi memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle defin edildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada ölen uzman çavuş yaşamını yitirmişti. Kazada ölen Uzman Çavuş'un cenazesi Gaziantep Yeşilkent mezarlığındaki Kaplan Kardeşler Camisin'de kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, MHP Gaziantep milletvekili Muhittin Taşdoğan, askeri ve sivil erkan, Uzman Çavuş Darıcı'nın eşi Derya, kızı Eylül, babası Hacı Darıcı sevenleri ve yakınları katıldı.

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