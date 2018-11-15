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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ronai Bozan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ronai Bozan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Cenazenin adli tıp çıkışı

Yaşam Mücadelesi Denetimli Serbestlik Trafik Kazası Cenaze Namazı Ağır Yaralı 

-Kuzen ile röp.
-Detay görüntüler
-Arşiv görüntüler
-fotoğraf

( İSTANBUL )- Trafik kazasında hayatını kaybeden Ronai Bozan’ın aile yakınları şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi İSTANBUL

- Bağcılar’da 1 Kasım Perşembe günü meydana gelen trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ronai Bozan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazeyi Adli Tıp Kurumu’ndan alan Bozan’ın aile yakınları, 15 gün boyunca şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde 1 Kasım Perşembe günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Ronai Bozan’ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Ronai Bozan’ın cenazesi saat 12.30’da aile yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracıyla oturduğu Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ne götürülen Bozan’ın cenazesi, ikindi vakti Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. “Aile yakınları şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi” Cenazeyi teslim alan Ronai Bozan’nın kuzeni Emrah Bozan, tüm güvenlik kamera görüntülerinin mevcut olmasına ve aradan 15 gün geçmesine rağmen şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Bir şüphelinin yakalanıp denetimli serbestlikle salındığını ifade eden Bozan, biran önce suçu tespit edilen şüphelilerin tutuklanmalarını talep ettiklerini ifade etti.
“Gelsinler morgdan Ronai’nin ifadesini alsınlar” Soruşturmanın yavaş ilerlediğini söyleyen Emrah Bozan, “14 gündür hastane kapısında bekliyoruz. Ağlıyoruz, adalet arıyoruz. Ama adaletin bize sunduğu imkan şu; kaç gündür karakola gidiyoruz, ne olacak, ikinci aracı buldunuz mu diye. İkinci araç konusunda, arıyoruz, bulunacak diyorlar. Mobese kameralarının önünde olmuş olay. Biz görüntüleri kendimiz tespit ediyoruz. Emniyetin görevini de biz yapıyoruz. Savcılığa gidiyoruz. Olay size intikal etti mi diye soruyoruz. Diyor ki, Ronai’nin ifadesi alınacak. Gelsinler morgdan Ronai’nin ifadesini alsınlar” dedi.

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