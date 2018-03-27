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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi toprağa verildi - KAYSERİ Haberi

Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi toprağa verildi - KAYSERİ Haberi

- Cenaze namazının kılınması - Naaşın cenaze aracına konulması Kayseri 'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis - Özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli Çınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.
Buradaki törenden sonra Çınar'ın cenazesi Hunat Camisi'ne götürüldü.Çınar'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, Çınar'ın babası Ali Çınar ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.
Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı 06 SD 947 plakalı araç, dün Bünyan kavşağında şarampole yuvarlanmış, Çınar olay yerinde hayatını kaybetmişti.Yaralanan uzman çavuşlar M.C.K. ve T.T, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırılmıştı.

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