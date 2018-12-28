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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Nazan Öğretmen gözyaşları ile memleketine uğurlandı Haberi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Nazan Öğretmen gözyaşları ile memleketine uğurlandı Haberi

Cenazeden detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Cenaze Namazı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-foto

( RİZE ) RİZE

- Rize’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nazan öğretmen öğrencilerinin ve meslektaşlarının gözyaşları ile memleketi Ankara'ya uğurlandı. Kaza, merkez Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan tipi minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Rize Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nazan Koçer ile Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'a çarptı. Kazada ağır yaralanan iki öğretmen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Felsefe öğretmeni Nazan Koçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Felsefe Öğretmeni Koçer, bugün Rize Merkez Sahil Camii’nde Cuma namazının akabinde kılınan cenaze namazı ile memleketi Ankara’ya uğurlandı. Cenaze törenine öğrencileri ve meslektaşlarının yanı sıra RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaralı olan Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aynı yerde 1 hafta arayla 2 kaza 3 ölüm 19 Aralık’ta yine aynı yer olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Namazı kıldıran cami imamı anne kızın öldüğü kazayı da hatırlatarak cemaati daha dikkatli araç kullanma noktasında uyarılarda bulundu. (HFD-ÖS-Y)
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