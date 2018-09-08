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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Elbir Çifti dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Elbir Çifti dualarla son yolculuğuna uğurlandı

CENAZELER VE FOTOĞRAFLARI

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Helal 

-CAMİDEN GÖRÜNTÜ
-CENAZE NAMAZI
-CENAZELER İÇİN TEK TEK NAMAZ KILINMASI
-CENAZELERİN TAŞINMASI

( AYDIN ) AYDIN

- Uşak’ta dün sabah saatlerinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Aydınlı İsmail-Ebru Elbir çifti, Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Aydın Efeler ilçesi Beycami’nde düzenlenen cenaze namazına iş, siyaset ve eğitim camiasının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından oğulları Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için evlerinden çıkan Elbir çifti, toprağa verilmeden önce yaşadıkları eve getirilip buradaki komşularından helallik alındı. Duygusal anların yaşandığı cenaze törenin İsmail-Ebru Elbir çiftinin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Elbir çiftinin cenazesi daha sonra Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Ankara istikametine gitmekte olan İsmail Elbir yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobilin Uşak Banaz ilçesi Büyükoturak köyü yakınlarında yoldan çıkması sonucu meydana gelmiş kazada İsmail Elbir (49) ile eşi Ebru Elbir (45) olay yerinde hayatını kaybetmiş üniversiteye kaydolacak olan 19 yaşındaki oğulları Zorey Elbir (19) ağır yaralanmıştı.
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