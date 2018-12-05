Trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi son yolculuğuna uğurlandı

-Bekçi ve polisten detaylar

-Hayatını kaybeden Mehmet Akif Çam'ın cenazenin getirilmesi

-Protokol üyelerinin annesinin elini öpmesi ve başsağlığı dilemesi

-Cenaze töreninden görüntü

-bekçinin fotoğrafı



( MERSİN ) - Mersin'de trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede 3 aydır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çarşı ve mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Mut'ta son yolculuğuna uğurlandı MERSİN



- Mersin'de trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede 3 aydır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çarşı ve mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Mut'ta son yolculuğuna uğurlandı. 22 Eylül 2018 tarihinde Silifke ilçesinde trafik kazası geçiren çarşı ve mahalle bekçisi Mehmet Akif Çam (25), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 3 aydır tedavi gören Çam, yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çam için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları, hayatını kaybeden bekçinin annesi Zühdiye Çam ve silah arkadaşları katıldı.

Törende gözyaşlarını tutamayan anne Zühdiye ve kardeşi Ali'yi, protokol üyeleri ve meslektaşları teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Çam, Mut'ta son yolculuğuna uğurlandı.

