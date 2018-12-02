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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden asker - AYDIN

Trafik kazasında hayatını kaybeden asker - AYDIN

- Çine ilçesi Ova Camisi genel görünüm - Tayfur Akcan'ın cenazesinden detay - Anne Ayşe Akcan''dan detay - Tayfur Akcan'ın yakınlarından detay - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınmasıAYDIN (AA) - Vatani görevini yaptığı askeri birliğinden izne gelen ve Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Tayfur Akcan (20), törenle son yolculuğuna uğurlandı.Akcan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çine ilçesi Ova Camisine getirildi.
Tören sırasında gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Ayşe Akcan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.Akcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, Akcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Vali Yardımcıları Mustafa Hulisi Arat ve Yücel Gemici, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Çine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim de katıldı.
- OlayMustafa E. (31) yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobil, dün, Aydın - Denizli kara yolu Salavatlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan'a (20) çarpmış. Vatani görevini yaptığı Ankara'dan izne geldiği öğrenilen Akcan, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cenaze Gözyaşı 

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