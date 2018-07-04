Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

-Hayatını kaybeden anne ve kızın fotoğrafları



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’in Kaman ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk ile hamile annesi toprağa verildi.

Öğle namazına müteakip Kaman Çarşı Caminde kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlanan anne ve kızı için gözyaşları sel oldu. İlçe merkez caminde düzenlenen törene Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, siyasi parti başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün meydanan gelen kazada Esra Üçkol ile 3 yaşındaki kızı Ela Üçkol, takla atan otomobilden yaralı olarak kurtarılmış kaldırıldıkları Kaman Devlet Hastanesi ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

