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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi - KASTAMONU

Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi - KASTAMONU

- Binen ailesinin dört üyesinin naaşı cenaze aracı ile Candaroğlulları Camisi'ne getirilişi - Helallik alınması - Dua edilmesi Kastamonu 'daki trafik kazası - Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi Daday ilçesinde toprağa verildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi Daday ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Enver Binen, eşi Kadriye, kızları Sibel ve Serenay Binen ile ailenin yakın dostu Kezban ve kızı Müzeyyen Ergin'in naaşı otopsinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi Morgundan alındı.Binen ailesinin dört üyesinin naaşı cenaze aracı ile Candaroğlulları Camisi'ne getirildi.
Burada helallik alındıktan sonra Daday ilçesine bağlı Ertaş köyüne götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.Kezban ve Müzeyyen Ergin'in naaşı ise Karacaören köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobil, Kastamonu - İnebolu karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta Enver Binen idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Enver Binen'in kullandığı otomobilde bulunan Kadriye ve Serenay olay yerinde, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enver ve Sibel Binen ile Kezban ve Müzeyyen Ergin burada yaşamını yitirmişti.Yaralanan Erol ile aracında bulunan Ragıp Kara'nın ise tedavisi sürüyor.

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