-Cenaze namazından görüntü

-Tabutların götürülmesi

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( KONYA ) KONYA



- Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolunun 3’üncü kilometresinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobil ile Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden Fuat Işık, Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üç kişi için ikindi namazını müteakip Konya'da Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık'ın cenazeleri Üçler Mezarlığına defnedildi.

