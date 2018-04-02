Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Cenaze Trafik Kazası Sparta Cenaze Namazı 

-Cenaze namazından görüntü
-Tabutların götürülmesi
-Genel ve detay
-Olayın arşiv görüntüsü

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolunun 3’üncü kilometresinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobil ile Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden Fuat Işık, Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üç kişi için ikindi namazını müteakip Konya'da Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık'ın cenazeleri Üçler Mezarlığına defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı