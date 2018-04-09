Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç son yolculuklarına uğurlandı Haberi



- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç arkadaş kılınan cenaze namazları sonrasında Ayvalık Şehir Mezarlığına defnedildi. Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan aile ve yakınları tarafından alınan Gözde Çam'ın (18) cenazesi Saatli Cami, İbrahim Alper Yavaş'ın (19) cenazesi Sarımsaklı Yunus Emre Cami, Mert Artur'un (22) cenazesi ise Şehitler Cami avlusuna getirildi.

Bu sırada, baba Yıldıray ve anne Gamze Çam, baba Enver ve anne Serpil Yavaş ile baba İbrahim ve anne Tülin Artur çocuklarının tabutları başında taziyeleri kabul ettiler. Çam'ın tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazelere ölenlerin okul arkadaşları da katıldı.

Daha sonra öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 gencin cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Gözde Çam'ın cenaze aracının ardından bir grup motosikletlinin konvoy yaptığı gözlendi. Aynı kazada ölen 3 genç Ayvalık Şehir Mezarlığına defnedildi. Ayvalık ilçesinde, Gözde Çam yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobil, dün Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkisinde, yol kenarındaki elektrik trafosu bulunan beton direğe çarpmış, kazada Çam ile araçta bulunan İbrahim Alper Yavaş ve Mert Artur yaşamını yitirmişti.

